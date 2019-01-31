Расстрел семейной пары в Николаеве: стали известны новые подробности убийства

Стали известны подробности о расследовании стрельбы в Николаеве

Скриншот с записи камеры наблюдения.

Расстрел семейной пары в Николаеве: стали известны новые подробности убийства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31a/af0/5c531aaf0cb96.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31a/af0/5c531aaf0cb96.jpeg 2019-01-31T18:41:00+02:00 Другие регионы Стали известны подробности о расследовании стрельбы в Николаеве

В Николаеве продолжается расследование стрельбы возле Ленинского райсуда города, где местный житель Герасим Багирянц расстрелял семейную пару Беловых из Одессы.

Как стало известно, убийца задолжал более двух с половиной миллионов гривен – деньги он занял у Беловых еще в 2008 году, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный, сообщает "Преступности.НЕТ".

В итоге деньги он не вернул, а дома подарил своим сыновьям – Артему и Максиму, а также женщине по имени Наталья Петрик. В ответ Михаил Белов обратился в суд, который принял решение в пользу кредиторов.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевской области, в ближайшее время Багирянцу будет избрана мера пресечения – поскольку он был задержан 31 января, у суда есть время на принятие решения до 2 февраля. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Также сообщается, что сына задержанного, которого остановили полицейские на одной из дорог в направлении Одессы, доставили в районное отделение полиции и после дачи показаний отпустили. По данным пресс-службы управления Нацполиции, мужчина не был задержан и проходит по делу в качестве свидетеля.

Между тем адвокат Олег Кирюхин, защищавший интересы одесситов в суде, рассказал, что на самом заседании Багирянц вел себя спокойно и предпосылок к убийству не было.

"Спокойно вел. Это было неожиданно для нас", – заявил юрист, добавив, что проходил по делу в качестве свидетеля. Кроме того, он подтвердил, что перед тем, как выстрелить, злоумышленник приказал ему отойти в сторону, но кто именно это был, в тот момент он понять не успел.

"Я даже не видел, кто мне сказал отойти – я стоял вполоборота. Ко мне подходят, говорят: "Отойдите", я отхожу в сторону, поворачиваюсь и вижу ствол – и сразу выстрел. Даже повлиять никак не было возможно на ситуацию", - рассказал Кирюхин.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина, расстрелявший двоих человек у здания суда в Николаеве, был должен своим жертвам 40 тысяч долларов и проценты за десять лет, которые составили еще 20 тысяч. Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, житель Николаева одолжил деньги еще в 2008 году.

Также в сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент стрельбы в Николаеве, когда погибли два человек. Убийство у входа в Ленинский районный суд города сняла камера уличного наблюдения

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