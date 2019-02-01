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Расстрел супругов в Николаеве: убийцу арестовали

Сегодня, 20:45

Мужчина останется под стражей на 2 месяца без права внесения залога

Расстрел супругов в Николаеве: убийцу арестовали Другие регионы Мужчина останется под стражей на 2 месяца без права внесения залога

 

Мужчину, которого обвиняют в расстреле супругов в Николаеве, взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

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Напомним, ранее стало известно, что мужчина, расстрелявший двоих человек у здания суда в Николаеве, был должен своим жертвам 40 тысяч долларов и проценты за десять лет, которые составили еще 20 тысяч. Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, житель Николаева одолжил деньги еще в 2008 году.

В качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный, сообщает. В итоге деньги он не вернул, а дома подарил своим сыновьям – Артему и Максиму, а также женщине по имени Наталья Петрик. В ответ Михаил Белов обратился в суд, который принял решение в пользу кредиторов.

Также в сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент стрельбы в Николаеве, когда погибли два человек. Убийство у входа в Ленинский районный суд города сняла камера уличного наблюдения.

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Тег суд, убийство, арест, Николаев, расстрел, мера пресечения, семейная пара

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