Район в Житомирской области стал очагом коронавируса: подробности

В Житомирской области, где накануне умерла женщина с коронавирусом, за сутки резко увеличилось число заразившихся – их стало больше на 22 человека, а очагом инфекции оказался Коростенский район.
Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Виталий Бунечко в своем Facebook.
"Резкий прирост по COVID-19: получили 22 случая, крупнейшим очагом болезни стала Коростенщина!" – написал он.
По данным руководителя ОГА, среди заболевших оказалась 13-летняя девочка, 24-летний мужчина, а также еще 13 человек в возрасте от 30 до 55 лет.
Кроме того, в Житомире инфекцию подтвердили у 33-летнего мужчины, а также женщин 35, 40 и 46 лет.
Впервые COVID-19 отметили в Хорошевском районе (поселок Хорошев) – у 26-летней женщины, прибывшей из-за границы, и в селе Березовка Коростенского района – у 36-летней женщины.
Отметим, что по официальным данным Центра общественного здоровья, в Житомирской области на утро 15 апреля было подтверждено 130 случаев коронавируса. По всей Украине было подтверждено 3764 случая заражения COVID-19.
Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается перед пасхальными праздниками, 17 апреля.
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