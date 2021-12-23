Разбита, но не сломлена: в Мариуполь после падения вернули главную елку (фото)

Скоро главная елка города засияет яркими огоньками и украсит собой Театральную площадь

В Мариуполь снова привезут елку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполь возвращается главная елка города. До этого ее отправили в Одессу, усилили каркас на основе возможной нагрузки, чтобы не допустить падения в будущем.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Реклама

Елка вскоре снова засветится

Скоро главная елка города засияет яркими огоньками и украсит собой Театральную площадь.

"Елка вакцинирована! Направляется домой! Она станет еще надежнее и безопаснее, а самое главное – продолжит радовать жителей и гостей Мариуполя. Вопрос решили оперативно, чтобы подарить всем новогоднее настроение", – отметил заместитель городского головы Александр Кочурин.

Подрядчик в короткие сроки провел ревизию иллюминации елки и усилил конструкцию за свой счет. Повысили уровень прочности, чтобы ее каркас выдержал любую непогоду.

Реклама

Елку возвращают в Мариуполь. Фото: Мариупольский горсовет

Что произошло с елкой?

На Театральной площади Мариуполя вечером 19 декабря упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов.

На видео заметно, что причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого дерево наклонилось и, не выдержав своего веса, рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.

Реклама