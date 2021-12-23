Разбита, но не сломлена: в Мариуполь после падения вернули главную елку (фото)

В Мариуполь возвращается главная елка города. До этого ее отправили в Одессу, усилили каркас на основе возможной нагрузки, чтобы не допустить падения в будущем.
Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Елка вскоре снова засветится
Скоро главная елка города засияет яркими огоньками и украсит собой Театральную площадь.
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"Елка вакцинирована! Направляется домой! Она станет еще надежнее и безопаснее, а самое главное – продолжит радовать жителей и гостей Мариуполя. Вопрос решили оперативно, чтобы подарить всем новогоднее настроение", – отметил заместитель городского головы Александр Кочурин.
Подрядчик в короткие сроки провел ревизию иллюминации елки и усилил конструкцию за свой счет. Повысили уровень прочности, чтобы ее каркас выдержал любую непогоду.
Елку возвращают в Мариуполь. Фото: Мариупольский горсовет
Что произошло с елкой?
На Театральной площади Мариуполя вечером 19 декабря упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов.
На видео заметно, что причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого дерево наклонилось и, не выдержав своего веса, рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.
Спасатели раньше заявляли, что в Мариуполе будет штормовой ветер со скоростью, превышающей 15 м/с.
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