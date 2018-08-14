Разбой в Николаеве: мужчина получил ножевое ранение

Три человека напали на мужчину и ударили ножом случайного свидетеля

В Николаеве вечером 13 августа произошло разбойное нападение, которое закончилось поножовщиной и ранением мужчины. Об этом сообщает местное издание 0512.

Как стало известно, инцидент произошел на улице 9-я Военная, возле магазина "24 часа" – три человека с применением физической силы завладели имуществом мужчины, отдыхающего неподалеку.

Злоумышленники попытались скрыться, но им решил помешать случайный очевидец этого происшествия. Мужчина получил удар ножом и попал в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, выясняя обстоятельства инцидента и личности нападавших.

Напомним, утром 13 августа в Днепре произошло ограбление: неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих инкассаторов около 500 тысяч гривен.

А 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Также мы писали о том, как в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

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