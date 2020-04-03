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"Разносчик заразы": жители Николаева пожаловались на разбитую маршрутку (фото)

3 апреля, 15:06

Татьяна Очеретяна

Местные жители отмечают, что это транспортное средство видели на разных маршрутах

В соцсетях пользователи жалуються на состояние маршрутных такси в Николаеве. Фотографии маршрутки №2 опубликовала местная жительница Людмила Карпенко в Facebook.

"Скажите, пожалуйста. Сколько должен стоить проезд в такой маршрутке? Если вообще можно выпускать на линию такой транспорт? Маршрут №2", – написала она о транспортном средстве.

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"Хороший разнозчик любой заразы", – пишут в комментариях.

"Об этой маршрутке сюда пишут уже раз пятый точно! Толку 0!.. Его просто перекидывают на другой маршрут, и все дела!", – пишут другие жители Николаева.

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В свою очередь публикацию прокомментировали со страницы контакт-центра при Николаевском горсовете. Там отметили, что сообщение зарегистрировали, и сейчас оно в процессе обработки.

Напомним, ранее в Днепре чиновники устроили масштабные проверки маршрутоки пообещали, что после ревизии нерадивые перевозчики уйдут с маршрутов.

Кроме того, ранее киевляне обратили внимание на очередную разваливающуюся маршрутку, которая курсирует на рейсе №599.

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транспорт маршрутки Николаев

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