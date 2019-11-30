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Разозлился из-за эвакуации: в Винницкой области водитель "прокатил" патрульного на капоте

30 ноября, 17:49

Пострадавший правоохранитель обратился в медучереждение

Патрульные полиции Винницкой области задержали водителя, который в ответ на замечание правоохранителей сбил и провез инспектора на капоте.

"Экипаж патрульной полиции выявил нарушения правил дорожного движения на Тывровском шоссе. Автомобиль ВАЗ 211540 припарковался ближе, чем за 10 м до пешеходного перехода, что является нарушением п.п.15.9 (Г)", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Винницкой области.

Инспекторы сделали замечание водителю, на что тот ответил, что не хотел долго идти пешком.

Поскольку автомобиль мешал другим участникам дорожного движения, патрульные полиции вызвали эвакуатор.

"Минут через 20 водитель вернулся. Инспекторы сообщили его об эвакуации транспортного средства, на что мужчина отреагировал агрессивно. Предъявить документы он отказался и сел в машину. Осознавая свои действия, водитель завел автомобиль и начал движение прямо, осуществив наезд на патрульного передней частью автомобиля, провезя его на капоте около 10 м", – сказано в сообщении.

Правоохранители силой задержали 35-летнего водителя и доставили его в отделение полиции. Пострадавший инспектор обратился за помощью в медучреждение с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей нижних конечностей".

Напомним, в Житомирской области между пьяным водителем и полицейским произошел конфликт, в ходе которого нарушитель избил правоохранителя.

Кроме того, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

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ДТП эвакуация Винницкая область патрульная полиция

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