Ребенок попал под колеса маршрутки в Сумах: появились подробности жуткого ДТП
От полученных травм девятилетний мальчик скончался на месте аварии
В Сумах маршрутка насмерть сбила девятилетнего мальчика, который переходил дорогу вне "зебры". Подробности жуткой аварии рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области.
Авария произошла 5 мая около 16:00 на улице Богуна. Ка выяснилось, за рулем маршрутного автобуса "Рута" находился 46-летний водитель.
"Согласно предварительным данным, 9-летний мальчик вне пешеходного перехода неожиданно начал пересекать проезжую часть перед транспортным средством, остановившимся у края дороги. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Каменском Днепропетровской области маршрутка чуть не раздавила людей – автомобиль пролетел буквально в сантиметре от пешеходов. Как выяснилось, у микроавтобуса отказали тормоза.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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