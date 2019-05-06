Ребенок попал под колеса маршрутки в Сумах: появились подробности жуткого ДТП

От полученных травм девятилетний мальчик скончался на месте аварии

Фото: sumy.today.

В Сумах маршрутка насмерть сбила девятилетнего мальчика, который переходил дорогу вне "зебры". Подробности жуткой аварии рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области.

Авария произошла 5 мая около 16:00 на улице Богуна. Ка выяснилось, за рулем маршрутного автобуса "Рута" находился 46-летний водитель.

"Согласно предварительным данным, 9-летний мальчик вне пешеходного перехода неожиданно начал пересекать проезжую часть перед транспортным средством, остановившимся у края дороги. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Каменском Днепропетровской области маршрутка чуть не раздавила людей – автомобиль пролетел буквально в сантиметре от пешеходов. Как выяснилось, у микроавтобуса отказали тормоза.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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