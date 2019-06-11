Речное ЧП: Белая Церковь и Умань пока сидят без воды

В селе, где в реку вылились химикаты, гибнет рыба и дефицит воды

Подвоз воды. В Белой Церкви ажиотажа пока нет. Фото: Facebook/bilotserkivoda.

Из-за попадания химикатов в речку Рось на территории Винницкой области под угрозой оказалось здоровье сотен тысяч людей, проживающих на Киевщине и Черкасчине. Напомним, утром в воскресенье вблизи села Збаржевка Винницкой области в ДТП попал микроавтобус, на котором, пока что неизвестные полиции лица, перевозили краденые химикаты для ускорения роста сельхозкультур. В итоге в реку, протекающую также по территориям Киевской и Черкасской областей, вылилось около 700 литров опасных химикатов. Полиция продолжает поиски причастных к ЧП, открыты уголовные производства по статьям "Нарушение правил охраны вод" и "Кража". Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Опасность

По первичной информации, в реку якобы попал химикат "Нурел", который предназначен для борьбы с вредными насекомыми и имеющий моментальное убийственное действие. Но уже вчера все чиновники, начиная от премьер-министра Владимира Гройсмана, руководителей ГСЧС, госэкоинспекции и госпродпотребслужбы, категорически опровергли наличие смертельной опасности.

"Сейчас угрозы для жизни людей нет. В реку попали нитраты и аммонийные вещества, которые и без этого постоянно попадают в воду с полей, — сказал нам спикер винницких спасателей Александр Кутовой. — За сутки эти вещества должны окончательно раствориться. Кроме того, на гидросооружении прикрыли заслонки, утечки загрязненной воды в акваторию нет".

Без воды

Чтобы перестраховаться, власти Киевщины и Черкасчины временно, до окончательных выводов экспертов, все же перекрыли водопровод. Очевидно, что такой ситуация будет оставаться как минимум сутки. В итоге без централизованного водоснабжения остались более 200 тыс. жителей города Белая Церковь. А поскольку система водопровода Умани технически связана с белоцерковским, то без воды остались еще и почти 100 тыс. уманчан. В то же время мэр Умани Александр Цебрий поспешил успокоить горожан, что водой они будут обеспечены и попросил прекратить набирать воду "про запас" в ванны и прочие емкости.

"Питьевой воды у нас есть на три дня, заполнены все резервуары, — заявил Цебрий. — Ажиотаж, который возник, — абсолютно необоснованный. Обращаюсь ко всем уманчанам: не нужно набирать воду во все ванны и кастрюли. Через сутки-двое вы ее выльете, а сейчас в ней нуждаются жители отдаленных районов!".

Уманчане в соцсетях благодарили мэра, но писали:

"Кастрюли все равно наполним".

Ближе же к вечеру в ГСЧС сообщили, что химические и микробиологические показатели питьевой воды в Белой Церкви находятся в пределах нормы.

"Не знаем, можно ли пить воду"

В селе Збаржевка, где произошло ЧП, настроения тревожные. Когда мы вчера дозвонились в село, то люди продолжали ждать подвозную воду.

"Пообещали, что воду подвезут в цистерне, но до сих пор ее нет. Толком никто ничего не сообщает. Мы не знаем, можно пить воду из колодцев или нет, централизованного водопровода у нас ведь нет. На берегу видела 20—40 дохлых рыбешек. Наверное, из-за разлитой химии рыба погибла. Также вблизи реки до сих пор стойкий запах химикатов", — с тревогой говорит одна из местных жительниц.

Поселковый староста Василий Манилец на жалобы земляков реагирует эмоционально:

"Кто-то разгоняет безосновательную панику на ровном месте. Вон коровы пьют воду прямо из реки и чувствуют себя нормально, дают нормальное молоко. Лягушки вон прыгают по дороге, в реке тоже плавают. Что касается рыбы, то массового мора нет — летом такое бывает из-за жары".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что чиновники сообщили о новых подробностях ЧП с химикатами в воде реки Рось. По словам экспертов, никаких опасных веществ в водоемах пока обнаружено не было.

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