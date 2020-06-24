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Реки на улицах и поваленные деревья: что "творила" непогода в Винницкой области (фото, видео)

24 июня, 15:47

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Из-за ливней Днестр вышел из берегов

Винницкую область продолжает накрывать непогода. Ливни превратили улицы в "реки", а сильный ветер валил деревья.

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Так, пользователь Виталий Криган в Facebook опубликовал видео, как в Могилев-Подольске река Днестр вышла из берегов и затопила улицы города.

Тем временем на сайте ГСЧС сообщают, что в Шаргородском районе возле села Ролля и в Казатинском районе возле поселка Иванковцы ветер повалил деревья на проезжую часть. Спасатели порезали и убрали их, после чего движение по автодороге восстановилось.

А в городе Казатин в результате ливня на ул. Академика Павлова возникло подтопление приусадебного участка частного жилого дома. Прибывшие спасатели откачали 16 куб.м. воды. Позже поступило сообщение о подтоплении магазина в Шаргороде.

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Напомним, из-за сильных дождей в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на западные регионы.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который из-за паводков отправился в Ивано-Франковскую область, показал, как выглядит пострадавшая от непогоды территория с высоты.

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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наводнение непогода Винницкая область

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