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Рекорд Украины: в Кировоградской области выпускники школы встретились через 65 лет

25 февраля, 14:15

Сейчас бывшим школьникам по 80 лет, но они продолжают дружить

Выпускники одной школ села Березовая Балка Ольшанского района Кировоградской области встретились через 65 лет, сообщает "Ранок з Україною".

Фамилии бывших учеников 10-А, 10-Б и 10-В классов села – теперь в национальном реестре Украины. Они признаны самым дружным школьным коллективом. Ведь встречи выпускников проводят регулярно. Сейчас бывшим школьникам – по 80 лет.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как киевляне гуляли на выпускных 10, 20 и 30 лет назад. Своими воспоминаниями поделились выпускники разных годов.

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Также мы писали, как в Николаеве полицейского обвинили в том, что на встрече выпускников он обокрал своих одноклассников. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Николаевского облглавка полиции Елена Бережная, в публичном доступе появилось видео и информация, что этот человек украл деньги из сумок тех, кто отошел потанцевать. В полиции сказали, что фигурант происшествия уже признал свою вину.

Кроме того, "Сегодня" писали о том, как научить ребенка дружить, в частности, со своими одноклассниками.

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Источник: Сегодня

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