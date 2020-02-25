Рекорд Украины: в Кировоградской области выпускники школы встретились через 65 лет

Сейчас бывшим школьникам по 80 лет, но они продолжают дружить

Выпускники одной школ села Березовая Балка Ольшанского района Кировоградской области встретились через 65 лет, сообщает "Ранок з Україною".

Фамилии бывших учеников 10-А, 10-Б и 10-В классов села – теперь в национальном реестре Украины. Они признаны самым дружным школьным коллективом. Ведь встречи выпускников проводят регулярно. Сейчас бывшим школьникам – по 80 лет.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как киевляне гуляли на выпускных 10, 20 и 30 лет назад. Своими воспоминаниями поделились выпускники разных годов.

Также мы писали, как в Николаеве полицейского обвинили в том, что на встрече выпускников он обокрал своих одноклассников. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Николаевского облглавка полиции Елена Бережная, в публичном доступе появилось видео и информация, что этот человек украл деньги из сумок тех, кто отошел потанцевать. В полиции сказали, что фигурант происшествия уже признал свою вину.

Кроме того, "Сегодня" писали о том, как научить ребенка дружить, в частности, со своими одноклассниками.

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