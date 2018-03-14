Реку Ингулец отравили химикаты

Сегодня, 02:06

В вегетационный период вода из реки Ингулец используется для полива орошаемых земель  в Херсонской и Николаевской областях

wikipedia.org
wikipedia.org

В реке Ингулец, значительная часть которой протекает по территории Херсонщины, зафиксировано превышение количества хлоридов и сульфатов до 8-11 раз.

Об этом проинформировала Государственная экологическая инспекция в Херсонской области.

"Последние отобранные пробы поверхностной воды за пределами города Снегуривка показали, что по результатам измерений зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного использования хлоридов от 3,6 до 8,1 раза, сульфатов – от 8 до 11,2 раза, сухого остатка – от 3,4 до 6,4 раза, железа общего – у 2,1 раза", – говорится в сообщении.

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Согласно информации Госэкоинспекции, после завершения сброса в Ингулец излишков обратных вод будет выполнена  санитарная промывка  русла реки (замена загрязненной воды на пресную). Это даст возможность улучшить экологическое состояние реки в начале вегетационного сезона, во время которого из Ингульца осуществляется водозабор на орошение.

В вегетационный период вода из реки Ингулец используется для полива орошаемых земель  в Херсонской и Николаевской областях.

Тем временем, в Виннице взялись чистить речку-вонючку.

А в Новой Зеландии река получила права на уровне с человеком.
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Источник:

"Сегодня"

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