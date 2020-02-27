Репортаж из больницы, оборудованной для лечения коронавируса в Черкассах: видео

В Черкасской области две больницы готовы принимать пациентов с коронавирусом

В Черкассах областные руководители и журналисты проверили инфекционную больницу. Они увидели боксы для больных, спецодежду, оборудование и лекарства для оказания первой медицинской помощи в случае проникновения коронавируса в Украину.

Приемное отделение. Врач и медсестра – в защитных костюмах. Именно так будут встречать пациентов с подозрением на коронавирус.

"Из водонепроницаемого материала. Голова закрыта капюшоном, который закрыт снизу и на резинке. Сверху надеты очки", – показывают медики костюм.

Если подозрения подтвердятся, госпитализированных будут доставлять к изолированному боксу улице:

"Такой путь, чтобы он не контактировал по внутренним помещениям с другими. Пациентами или сотрудниками".

А лечить будут в индивидуальном боксе. Здесь есть кислородный концентратор и реанимационный монитор.

"Если мы его подключим, мы увидим, что мы измеряем все жизненно важные функции: пульс, давление, кислородную концентрацию в крови", – объясняет Светлана Волгина, директор Черкасской городской инфекционной больницы. В тренде Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

Директор инфекционной больницы рассказывает новостям "Сегодня", что таких боксов у них семнадцать. Персонал уже прошел обучение и знает, как преодолеть новый вирус. Лекарствами для оказания первой медицинской помощи тоже запаслись:

"Антибактериальные средства, средства, корректирующие артериальное давление, средства, симптоматической терапии".

Пока в области две госпитальные базы для пациентов с подозрением на коронавирус – в Черкассах и Умани. Они готовы принять около тридцати человек. Если же начнется эпидемия, терапевтические отделения районных госпиталей тоже превратят в инфекционные.

А пока идут активные проверки на границах – температуру измерили у десятков тысяч людей. Все службы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что западным границам страны особое внимание уделяется из-за распространения вируса в Европе.

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