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Решил конфликт с помощью топора: в Житомирской области мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Сегодня, 13:34

Ссора во время застолья в Житомирской области закончилась убийством

В Днепропетровской области произошло жестокое убийство
В Днепропетровской области произошло жестокое убийство. Фото: Pixabay
Решил конфликт с помощью топора: в Житомирской области мужчине грозит до 15 лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ee/8a9/5c45ee8a90b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ee/8a9/5c45ee8a90b6a.jpg Другие регионы Ссора во время застолья в Житомирской области закончилась убийством

В Житомирской области будут судить мужчину, который в пылу ссоры схватился за топор и убил женщину, с которой распивал алкоголь.

Как сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, мужчине инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

"Между неоднократно судимым 27-летним жителем Лугинского района (к тому же, на момент совершения убийства дело о ранее совершенном им преступлении рассматривалось в суде) и его односельчанкой во время распития алкогольных напитков в ее доме возник словесный конфликт. Разозлившись, мужчина нашел на крыльце топор и нанес им множество ударов партнерше, лишив ее жизни", – написал Лысенко.

В настоящее время досудебное расследование, которое проводилось областным управлением Нацполиции, завершено, и обвинительный акт передан в суд.

Напомним, недавно в Киеве во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила от него удар ножом в спину.Трагедия произошла прямо на улице, пострадавшая умерла на месте.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

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Тег убийство, убийца, топор, житомирская область

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