Решил конфликт с помощью топора: в Житомирской области мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Ссора во время застолья в Житомирской области закончилась убийством
В Житомирской области будут судить мужчину, который в пылу ссоры схватился за топор и убил женщину, с которой распивал алкоголь.
Как сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, мужчине инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.
"Между неоднократно судимым 27-летним жителем Лугинского района (к тому же, на момент совершения убийства дело о ранее совершенном им преступлении рассматривалось в суде) и его односельчанкой во время распития алкогольных напитков в ее доме возник словесный конфликт. Разозлившись, мужчина нашел на крыльце топор и нанес им множество ударов партнерше, лишив ее жизни", – написал Лысенко.
В настоящее время досудебное расследование, которое проводилось областным управлением Нацполиции, завершено, и обвинительный акт передан в суд.
Напомним, недавно в Киеве во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила от него удар ножом в спину.Трагедия произошла прямо на улице, пострадавшая умерла на месте.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
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