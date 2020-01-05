Резонансное убийство в Каховке: на фоне протестов назначены новые экспертизы

В ходе расследования были назначены несколько дополнительных экспертиз

Фото: соцсети

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В Херсонской области, на фоне масштабных протестов из-за убийства в Каховке 26-летнего парня, к которому могут быть причастны полицейские, назначены повторные судебно-медицинские экспертизы.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, передает "Громадське".

"Мы назначили ряд экспертиз. Мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за их проведением", – рассказал он.

По словам следователя, повторную экспертизу тела погибшего проведет комиссия из трех человек. К ней также допустят представителей родственников погибшего.

"Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, которая ответит на противоречивые вопросы, в частности, из скольких видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято", – отметил Вербицкий.

У поліції прокоментували вбивство у Каховці, до якого може бути причетний поліцейський. Уже другий день у місті тривають протести — люди вимагають від правоохоронців справедливого розслідування справи pic.twitter.com/D6g1MbfP9p — hromadske (@HromadskeUA) 5 января 2020 г.

Напомним, массовые акции протеста начались в Каховке 4 января, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя.

Щодо членів слідчо-оперативної групи Каховського відділення поліції проводять службову перевірку pic.twitter.com/KMa1oY26mV — hromadske (@HromadskeUA) 5 января 2020 г.

1 января 29-летний мужчина выстрелил в бывшего мужа своей сожительницы – 26-летнего Владимира Чебукина. Нападавшего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин умер 3 января. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала дело в "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку, по словам врачей, на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции.

Напомним, что в Каховке после убийства местного жителя отделение полиции забросали файерами.

С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

На месте инцидента дежурят пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки.

Ранее также сообщалось, что в Херсонской области произошло убийство: 29-летний мужчина сделал несколько выстрелов из ружья в живот другому мужчине. В результате ссоры между хозяином дома и бывшим мужем его жены произошла стрельба. Правоохранители задержали злоумышленника, ему избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и подверг его пыткам .

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины . Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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