Резонансное убийство в Каховке: родные погибшего проводят дополнительную экспертизу

Фото: Типичный Херсон

После резонансного убийства в Каховке родные погибшего Владимира Чебукина подали ходатайство о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает "Херсон типичный".

"Указанную экспертизу проводят на территории другого областного центра. Родственники в настоящее время не сообщили, где проводится экспертиза. Представители потерпевшего, адвокат имеют право заявлять ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы на территории как другого учреждения, так и другого областного центра", – рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшено.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каховке прошли масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Кромеи того, сестра погибшего Дарья рассказала страшные последствия расстрела . По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах.

"У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана", – сказала она.

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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