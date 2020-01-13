Резонансное убийство в Каховке: в отношении руководства полиции и свидетеля принято жесткое решение

Фото: Типичный Херсон

Полиция Херсонской области после протестов, которые вспыхнули из-за убийства 26-летнего Владимира Чебукина, провела служебное расследование касательно руководства Каховского отдела полиции. По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех – уволили из органов внутренних дел, еще к троим сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области.

"В результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции при расследовании убийства, я принял решение о проведении служебного расследования. Относительно полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания", – заявил начальник областного главка полиции Александр Прокудин.

В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание – увольнение с занимаемой должности. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, занимавшегося производством по убийству Владимира Чебукина, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве 26-летнего Владимира, уволено из органов внутренних дел Украины.

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"Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований", – рассказали в полиции.

Как сообщал сайт "Сегодня", ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

После этого в Каховке прошли масштабные протесты. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины.

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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