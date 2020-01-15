Ритуальное убийство супругов под Черниговом: "магу" вынесли приговор

Пара приехала к своему убийце в надежде излечиться от бесплодия

/ Фото: Pixabay

В Чернигове суд вынес приговор "колдуну", который во время оккультного обряда убил семейную пару из Киева. Псевдомаг проведет за решеткой 15 лет, его сообщница – 11, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

"Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, женщине – 11 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году молодые люди приехали к "колдуну" в одно из сел Черниговской области в надежде на то, что он избавит их от бесплодия. Однако сеанс "лечения" закончился жестоким ритуальным убийством. Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили закопанными у фермы. Виталия забили до смерти, а на теле Ольги обнаружили ножевые ранения.

Фото: Виталий и Ольга Зубенко

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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