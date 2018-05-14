Роковая линейка: в Черкассах не могут определить, чем отравились школьники

Отравились, но – не понятно чем. На сегодня это максимально точный вердикт экспертов разных уровней – от спасателей до профильных чиновников из Кабмина – в связи с массовыми обмороками детей и недомоганием взрослых во время торжественной линейки в Черкассах.

Напомним, 8 мая в восьмой городской школе дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались до сотни человек с одной только торжественной линейки. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Что могло быть причиной? Сероводород, аммиак, хлор и горючие газы – их исключили в первый же день. В норме был и радиационный фон. Еще одна версия – испарения из канализационного коллектора вблизи школы, а также – химические выбросы местного предприятия. Руководство завода официально опровергло свою причастность. Тем временем, местное издание сообщило о пострадавших военнослужащих из части неподалеку. Но и там специалисты не нашли источника отравляющих веществ. Однако стало известно, что в тот же день еще в нескольких городах уже Днепропетровской области школьникам также вдруг стало плохо во время линейки. В ситуацию вмешались профильный министр, глава Кабмина и президент. Собранные пробы изучают в столице. Школу в Черкассах временно закрыли.

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А единственная версия, дожившая до сегодняшнего дня, в воздухе распылили неизвестное вещество. Кто это сделал, зачем и какое именно вещество – неизвестно. Оно улетучилось до приезда спасателей.

По словам Ульяны Супрун, кроме школьного двора, на котором собрались школьники, ничего больше пострадавших не объединяло: они все пришли из дома, вместе не ели. По словам Супрун, выглядит все так, как-будто дети что-то вдохнули.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 мая врачи выписали из больницы 22 детей, пострадавших от отравления неизвестным веществом в Черкассах.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.