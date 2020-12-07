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Ровно я шел по жизни и мне одинаково, с кем говорить – мэр Чернигова обратился к депутатам

7 декабря, 17:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава города добавил, что ему "есть что предъявить"

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что может одинаково общаться как с представителями власти, так и с людьми из криминальной среды.

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Об этом он сказал во время обращения к депутатам горсовета.

"Ровно я шел по жизни и мне одинаково, с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить на сегодняшний день. Предъявите мне что-то", – сказал Атрошенко.

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Ровно я шел по жизни и мне одинаково, с кем говорить – мэр Чернигова обратился к депутатам

Напомним, в Чернигове на местных выборах победил действующий глава города Владислав Атрошенко. За него проголосовали 77,49% избирателей.

Кроме того, полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области.

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мэр Чернигов обращение
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