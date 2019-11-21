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Руководил одной из групп ИГИЛ: в Житомире задержали россиянина

21 ноября, 15:57

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомире полицейские задержали россиянина, который руководил одной из групп ИГИЛ. Мужчину разыскивал Интерпол за убийство, сообщили в пресс-службе местной полиции.

30-летнего гражданина Российской Федерации задержали 21 ноября на одной из улиц областного центра.

Фото: ГУНП в Житомирской области

"Разоблачение места нахождения и задержания иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", – рассказал исполняющий обязанности начальника ГУНП в регионе Вячеслав Пашковский.

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Отметим, что по национальности мужчина даргинец (Дагестан), но родился в Луганской области Украины. Долгое он время жил в России. На территории Украины мужчина скрывался, чтобы избежать наказания. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Напомним, не так давно в Киевской области задержали российского "вора в законе".

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Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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