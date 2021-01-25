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Рыбачили на едва заледеневшей реке: подробности гибели двух мужчин и ребенка в Черкасской области

25 января, 17:02

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Их тела доставали спасатели

В Черкасской области под лед провалились двое мужчин и ребенок. Трагический инцидент случился во время рыбалки, их тела доставали спасатели.

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Об этом журналистам "Сегодня" рассказала спикер черкасских полицейских Зоя Вовк.

В селе Бучак Каневского района на реке Днепр рыбачили 62-летний отец и 10-летний сын, вместе с ними был 69-летний товарищ. Все трое – жители Канева.

"Около 17:00 один из очевидцев увидел, как под лед провалился один из мужчин, при этом двоих остальных рыбаков уже не было видно на поверхности. Тонущий мужчина закричал, что под лед провалились двое. Очевидец попытался спасти, но ему это не удалось, он побежал искать веревку. Не нашел ее и после этого вызвал спасателей", – рассказала нам Зоя Вовк.

/ Фото: ГСЧС

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По ее словам, когда очевидец все же нашел веревку, уже было поздно. По данным правоохранителей, рыбаки находились на расстоянии 250-300 метров от берега. Тела всех погибших достали сегодня, 25 января.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева люди и собака провалились под лед.

Кроме того, в Запорожской области под лед провалились дети. В результате инцидента погибли три ребенка.

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лед спасатели река погибшие канев Черкасская область

Источник: Сегодня

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