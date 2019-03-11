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С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт – адвокат

Сегодня, 14:41

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк может беспрепятственно выезжать за границу

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт – адвокат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg Другие регионы Подозреваемый в организации убийства Гандзюк может беспрепятственно выезжать за границу

С подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк – Владислава Мангера 6 марта сняли электронный браслет слежения и вернули ему заграничный паспорт. Об этом сообщил Дмитрий Ильченко, один из адвокатов подозреваемого.

По его словам, браслет был снят после того, как Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать меру пресечения подозреваемому.

В то же время, адвокаты готовят апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

"Жалобу мы еще не подали. У нас есть 14 дней на обжалование судебного решения", – подчеркнул Ильченко.

Как мы сообщали, суд отстранил Мангера на один месяц – до 6 апреля, хотя прокуратура ходатайствовала об отстранении на срок в два месяца. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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Тег мера пресечения, загранпаспорт, электронный браслет, Гандзюк, мангер

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Источник:

УНИАН

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