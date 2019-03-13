С ножом напал на мужчину на остановке: в Николаеве задержали юношу

23-летнего пострадавшего госпитализировала "скорая"

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

С ножом напал на мужчину на остановке: в Николаеве задержали юношу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1cb/1e1/5c51cb1e1dd05.jpg 2019-03-13T15:29:00+02:00 Другие регионы 23-летнего пострадавшего госпитализировала «скорая»

В Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Нападение произошло сегодня в 00:50 возле остановки на улице Соборной. Как рассказали свидетели, драка началась из-за разногласий между нетрезвым 18-летним юношей и 23-летним местным жителем. Как выяснилось, товарищ юноши буянил, перебрасывая мусорные урны. Злоумышленник получил от прохожих замечания о своем поведении, а 18-летний парень решил, что замечание сделал именно 23-летний мужчина. Во время разговора юноша вытащил из кармана нож и несколько раз ударил его ножом в область живота и ног. С места происшествия 23-летнего пострадавшего госпитализировала скорая помощь. 18-летнего злоумышленника правоохранители задержали.

"По данному факту следователи начали уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение"", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.

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