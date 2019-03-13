С ножом напал на мужчину на остановке: в Николаеве задержали юношу
23-летнего пострадавшего госпитализировала "скорая"
В Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Нападение произошло сегодня в 00:50 возле остановки на улице Соборной. Как рассказали свидетели, драка началась из-за разногласий между нетрезвым 18-летним юношей и 23-летним местным жителем. Как выяснилось, товарищ юноши буянил, перебрасывая мусорные урны. Злоумышленник получил от прохожих замечания о своем поведении, а 18-летний парень решил, что замечание сделал именно 23-летний мужчина. Во время разговора юноша вытащил из кармана нож и несколько раз ударил его ножом в область живота и ног. С места происшествия 23-летнего пострадавшего госпитализировала скорая помощь. 18-летнего злоумышленника правоохранители задержали.
"По данному факту следователи начали уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение"", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " С ножом напал на мужчину на остановке: в Николаеве задержали юношу ". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ножом ранил женщину: в Днепре задержали опасного грабителя
52-летнюю пострадавшую с ранениями госпитализировали в больницу
Патрульные Запорожья задержали на улице вооруженного мужчину
Мужчина с ножом кустарного производства был задержан посреди улицы