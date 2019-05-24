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С потолка капает вода, стены в классах сырые: в Кропивницком ливни заливают школу

24 мая, 19:21

Учиться здесь невозможно – три класса малышей теперь проводят занятия на улице



Не выдержала испытаний дождями школа в Кропивницком - уже несколько дней классы заливает. Из-за дырявой крыши по стенам кабинетов вода стекает в ведра и тазики, которые бережно подставляют уборщицы. Сегодня поехали проверить – где же учат теперь детей. Корреспондент "Сегодня" Юлия Бабак зашла и к чиновникам спросить – когда же ремонт?

Это кабинет первоклашек, занятия здесь сейчас не проводят, ведь с потолка четвертый день капает вода, стены в классе сырые, воздух слишком насыщен влагой.

"Просто стекала вода ручьем. Вот из лампочки водичка текла. Поэтому, когда мы увидели что в лампе в плафоне появляется вода, мы просто отключили на щитке свет", – рассказывает заместитель директора школы Оксана Никитчук.

Вот такой вид потолок имеет сегодня. Учиться здесь невозможно – три класса малышей теперь проводят занятия на улице.

"Общались с учителем на свежем воздухе, после этого дети пошли на завтрак, после завтрака они пошли на экскурсию", – добавляет Оксана Никитчук.

Прохудилась крыша школы еще три года назад. Администрация учебного заведения не раз обращалась к городским властям с просьбой выделить средства на ремонт. И услышали учителей только теперь – когда в классах задождило.

"После того как закончится экспертиза, будет объявлена ​​тендерная процедура, потому что там такая кровля, если делать мягкую кровлю, то через несколько лет опять такая будет ситуация", - говорит начальник управления образования горсовета Кропивницкого Лариса Костенко.

Если бы крышу отремонтировали вовремя – не пришлось бы тратиться на восстановление всего этажа – констатирует директор.

"Сделают крышу, потом будем делать ремонты в комнатах. Нам обещали еще в прошлом году начать этот ремонт кровли, поэтому ремонты в классах были сделаны", – говорит директор НПО №16 г. Кропивницкий Мария Мищенко.

На каникулы ученики младшей школы пойдут 1 июня. А пока педагоги размышляют, где учить детей. Ибо уроки зависят исключительно от погоды – если будет дождь, детей отпустят домой.

Напомним, позорный поступок произошел на выпускном в Каменском Днепропетровской области. Там ученицу 4 класса не угостили кусочком торта. Потому что за нее, мол, не сдали деньги на лакомство. Ребенок сейчас живет в центре реабилитации: ее мать лишают прав, опекуншей должна стать бабушка. Ни она, ни взрослые из центра не знали, что родительский комитет собирает деньги на праздник.

Ранее мы писали, что в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

А в Одессе учитель физики стал настоящей звездой интернета. Педагог выкладывает видео своих уроков в сеть, помогая освоить науку.

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Тег дождь, школа, ремонт, потоп, крыша, ливень, занятия, кровля

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