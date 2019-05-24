С потолка капает вода, стены в классах сырые: в Кропивницком ливни заливают школу
Учиться здесь невозможно – три класса малышей теперь проводят занятия на улице
Не выдержала испытаний дождями школа в Кропивницком - уже несколько дней классы заливает. Из-за дырявой крыши по стенам кабинетов вода стекает в ведра и тазики, которые бережно подставляют уборщицы. Сегодня поехали проверить – где же учат теперь детей. Корреспондент "Сегодня" Юлия Бабак зашла и к чиновникам спросить – когда же ремонт?
Это кабинет первоклашек, занятия здесь сейчас не проводят, ведь с потолка четвертый день капает вода, стены в классе сырые, воздух слишком насыщен влагой.
"Просто стекала вода ручьем. Вот из лампочки водичка текла. Поэтому, когда мы увидели что в лампе в плафоне появляется вода, мы просто отключили на щитке свет", – рассказывает заместитель директора школы Оксана Никитчук.
Вот такой вид потолок имеет сегодня. Учиться здесь невозможно – три класса малышей теперь проводят занятия на улице.
"Общались с учителем на свежем воздухе, после этого дети пошли на завтрак, после завтрака они пошли на экскурсию", – добавляет Оксана Никитчук.
Прохудилась крыша школы еще три года назад. Администрация учебного заведения не раз обращалась к городским властям с просьбой выделить средства на ремонт. И услышали учителей только теперь – когда в классах задождило.
"После того как закончится экспертиза, будет объявлена тендерная процедура, потому что там такая кровля, если делать мягкую кровлю, то через несколько лет опять такая будет ситуация", - говорит начальник управления образования горсовета Кропивницкого Лариса Костенко.
Если бы крышу отремонтировали вовремя – не пришлось бы тратиться на восстановление всего этажа – констатирует директор.
"Сделают крышу, потом будем делать ремонты в комнатах. Нам обещали еще в прошлом году начать этот ремонт кровли, поэтому ремонты в классах были сделаны", – говорит директор НПО №16 г. Кропивницкий Мария Мищенко.
На каникулы ученики младшей школы пойдут 1 июня. А пока педагоги размышляют, где учить детей. Ибо уроки зависят исключительно от погоды – если будет дождь, детей отпустят домой.
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