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С синими губами и судорогами: в Кропивницком мама забрала переохлажденную дочь из садика

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 12:56
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По словам женщины, на лекарства она потратили почти 900 гривен
Девочка перемерзла. Фото: коллаж "Сегодня"
Девочка перемерзла. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кропивницком местная жительница Оксана Деминтиенко лечит свою 2-летнюю дочь после переохлаждения в детском саду. Женщина забрала оттуда ребенка с посиневшими губами и судорогами.

Об этом пишет "Суспільне".

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Подробности

Как рассказала Оксана, в детском саду температура была 15 градусов. Ей позвонили и сказали, что у ее дочери синие губы и ее трясет.

"Я ее забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня. В нашей группе 15 градусов уже неделю. Я одевала ребенку полушубок, ботинки и теплые колготки", — отметила Оксана.

По словам женщины, на лекарства она потратили почти 900 гривен.

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Девочка дрожала из-за холода

Как рассказала врач Ирина Дуванова, ребенок дрожал, так как было холодно в детсаду. У девочки была температура 37.5, а когда пришла на прием — уже 39.

"У ребенка были симптомы острой респираторной инфекции. Он очень часто ходил в туалет, это бывает так, когда человек переохлаждается, от этого и развивается вирусная инфекция", – сообщила врач.

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Кто виноват?

Сотрудница отдела управления Госпродпотребслужбы в области Тамара Третяк рассказала, что ответственность за температурный режим в детском саду несет владелец.

"В соответствии с санитарным регламентом, температура в групповых помещениях дошкольных учреждений должна быть от 19 до 23 градусов тепла. Отопление в детском саду включили, в заведении проводятся работы, батареи уже теплые", — добавила Третяк.

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