С завтрашнего дня Николаевская область в красной зоне. Какие правила введут

Николаевская область скоро перейдет в красную зону. Как будут работать школы, детсады и заведения общепита

Усиление карантина в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Николаевская область с 26 октября переходит в красную зону карантина. В регионе введут новые карантинные ограничения – большинство из них будут для невакцинированных украинцев.

Об этом заявил первый заместитель городского главы Николаева Виталий Луков, пишет news.pn.

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По его словам, городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабмина относительно ограничений в красной зоне.

"В двух словах – закрывается практически все, к чему мы привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье", – заявил он.

Вакцинированным будет проще

Люди, получившие вакцину против коронавируса, и в дальнейшем смогут работать и посещать разные заведения.

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"Например, кафе и рестораны, коллектив должен быть 100% вакцинирован, также могут обслуживать только тех посетителей, которые предоставят сертификат о вакцинации", – отметил Луков.

Это же касается непродовольственных рынков и магазинов. Не пустить людей на рынок сложно, но не обслуживать – возможно.

Работа детсадов и школ

Детсады и младшая школа будут работают в обычном оффлайн режиме. Старшей школе – 5 – 11 классам – можно также обучаться оффлайн, если 100% персонала учебного заведения будет вакцинировано.

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Ситуация с ковидом в Николаеве

По состоянию на 24 октября в Николаевской области подтвердили 366 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Всего области вакцинировано 448 987 человек. Загруженность коек – 68,1%.