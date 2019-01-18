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Самый "культурный" кот Украины обнаружился в Виннице

Сегодня, 16:18

В Виннице кот поселился в Краеведческом музее

Самый "культурный" кот Украины обнаружился в Виннице Другие регионы В Виннице кот поселился в Краеведческом музее

Самый культурный кот Украины живет в Виннице, он знает толк в искусстве и древностях, потому что его дом – местный краеведческий музей.

По словам работников музея, серый дворовой кот к ним прибился давно. Жил с охранниками, которые назвали его Шпателем. Животное не наглеет и в еде неприхотливо. Красавец очаровал сотрудниц, которые начали присматривать и ухаживать за ним.

Кот чувствует себя настоящим хозяином, и после завтрака отправляется в зал археологии, ложится на стулья и ждет, чтобы его гладили. Для шпателя здесь открыты все двери и гуляет он там, где захочет.

Смотритель музея Елена Ситник отметила, что кот – культурный, к экспонатам относится с уважением, не портит их, только спит рядом.

"Любит спать у нас на подушках. Любит спать даже вот там, у нас есть кольчуга. Если ему жарко, и он не может найти себе место, ложится на кольчугу прямо, и там ему удобно", – рассказала она.

После появления животного экскурсии для посетителей стали более интересными – люди часто путают Шпателя с чучелом. Были и курьезные случаи.

"Парень, который подумал, что это экспонат, от испуга едва не подпрыгнул, когда этот "экспонат" решил потянуться и сменить позу для отдыха. Но все эти случаи, конечно, заканчиваются смехом, позитивом", - заверила Ольга Грабовская, заведующая сектора археологии Винницкого краеведческого музея.

Шпатель – не единственный кот, живущий в музее. Во всем мире таких как минимум десяток. Но сотрудники Винницкого музея считают серого любимца своим коллегой и даже прозвали его академиком.

Напомним, ранее мы писали об открытии Музея пиццы в Нью-Йорке. Автор коллекции собрал все, что касается пиццы и поп-культуры.

Стоит добавить также об инциденте в Бразилии, где огонь уничтожил культурное наследие страны. Вспыхнувший в национальном музее масштабный пожар уничтожил более 20 млн редких экспонатов.

Винница, музей, кошка, кот

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