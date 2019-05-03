СБУ поймала на взятке сотрудников Житомирской таможни

Задержаны трое начальников, получившие свыше 1600 долларов

Задержание сотрудников Житомирской таможни. Фото: СБУ.

В Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Как сообщает сайт СБУ, должностные лица требовали деньги от представителя коммерческой структуры, которая занимается внешнеэкономической деятельностью, за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Всего задокументировано четыре факта получения злоумышленниками неправомерной выгоды на общую сумму более тысячи шестисот долларов.

Трое сотрудников таможни задержаны на рабочих местах во время получения очередной части взятки.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий должностных лиц таможни проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось, СБУ поймала на взятке юриста Полтавской райадминистрации.

Также мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили подполковника полиции, который регулярно получал взятки за разрешения на покупку и ношения оружия.

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