СБУ проводит обыски по делу Гандзюк в Херсонской области

Обыскали, в частности, экс-вице-губернатора Рищука

Фото: facebook.com/uakateryna.

Сегодня Сотрудники службы безопасности Украины проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе, у бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука в рамках расследование дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк

"Сегодня следователи СБУ действительно проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука. Следственные действия проводятся в рамках расследования дела о заказном убийстве Катерины Гандзюк", – написала спикер СБУ Елена Гитлянская на своей страничке в Фейсбук.

Она отметила, что по решению следователя до завершения расследования детали дела обнародоваться не будут.

В свою очередь спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко написал на своей странице в Фейсбук, что после совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции генпрокурор подписал специальное поручение о проведении безотлагательных следственных действий.

"Всего группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит13 обысков в соответствии с определением следственного судьи", – написал он.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в судобвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

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