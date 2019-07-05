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СБУ раскрыла схему бюджетных хищений, организованную вице-премьером

5 июля, 20:12

Проведены обыски в Виннице, Полтаве и Киеве

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов"
На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщает СБУ. в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", – говорится в сообщении.

Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, ценах на материалы и заработной плате работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур в Виннице, Киеве и Полтаве.

"Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", – сказано в сообщении.

Найденные при обысках вещдоки. Фото СБУ.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, СБУ раскрыла схему хищений на госпредприятии "Антонов".

Также мы сообщали о раскрытии схемы крупных хищений в порту "Южный".

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Тег бюджет, СБУ, вице-премьер, Винницкая область, хищения

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