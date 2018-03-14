СБУ разоблачила группу торговцев оружием с немалым арсеналом

Сегодня, 10:29

В прокуратуре подозревают, что преступникам помогали действующие бойцы ВСУ

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Черниговской области работники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры разоблачили группу торговцев оружием, у которой был изъят немалый арсенал.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"13 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры вместе с сотрудниками СБУ во время проведения негласных следственных действий прекращена деятельность еще одной преступной группы торговцев оружием", – написал он.

screenshot_2_96

В ходе досудебного расследования были задержаны трое жителей Черниговской области, которые, действуя в группе с военнослужащими ВСУ наладили схему похищения оружия и боеприпасов.

При задержании и обысках у злоумышленников были изъяты два гранатомета – РПГ-22 и РПГ-26, 19 гранат (Ф-1, РГД-5, РГН) и запалы к ним, два пистолета и автомат иностранного производства, 1200 патронов калибра 7,62 мм и 9 мм, а также две тротиловые шашки с детонаторами.


Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Сейчас следствие проверяет версию происхождения боеприпасов из зоны АТО.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения по статьям о незаконном обороте оружия, а также о краже оружия и боеприпасов. Санкции этих статей грозят лишением свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее на выезде с оккупированной территории Донбасса с огромным арсеналом был задержан Владимир Рубан.

Позже в СБУ заявили, что оружие предполагалось использовать в кровавых терактах в центре столицы и других городов Украины.
оружие, сбу, прокуратура, торговцы оружием, черниговская область
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

elancasti.com.ar

Сотни килограммов кокаина у российских дипломатов: в СБУ раскрыли схемы международной наркоторговли

Сегодня, 08:55

Для работников диппредставительств действует “особый режим таможенного контроля”, который не предполагает досмотр вещей

Политика

Виталий Захарченко. Фото: архив

Окружение экс-министра Захарченко финансировало пророссийские акции - СБУ

Сегодня, 02:46

По словам правоохранителей, координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила
Загрузка...

Украина

СБУ провела массовые обыски в шести областях: что нашли

Сегодня, 01:44

В частности, во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы о поддержке аннексии Крыма

Политика

Снос палаточного городка. Фото: AFP

Вынес две сумки из палаточного городка: Аваков заподозрил Семенченко в сокрытии оружия

Вчера, 17:57

Глава МВД объяснил, почему полиция не остановила нардепа и не проверила сумки
Загрузка...