СБУ разоблачила группу торговцев оружием с немалым арсеналом

В Черниговской области работники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры разоблачили группу торговцев оружием, у которой был изъят немалый арсенал.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"13 марта под процессуальным руководством военной прокуратуры вместе с сотрудниками СБУ во время проведения негласных следственных действий прекращена деятельность еще одной преступной группы торговцев оружием", – написал он.

В ходе досудебного расследования были задержаны трое жителей Черниговской области, которые, действуя в группе с военнослужащими ВСУ наладили схему похищения оружия и боеприпасов.

При задержании и обысках у злоумышленников были изъяты два гранатомета – РПГ-22 и РПГ-26, 19 гранат (Ф-1, РГД-5, РГН) и запалы к ним, два пистолета и автомат иностранного производства, 1200 патронов калибра 7,62 мм и 9 мм, а также две тротиловые шашки с детонаторами.









Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Сейчас следствие проверяет версию происхождения боеприпасов из зоны АТО.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения по статьям о незаконном обороте оружия, а также о краже оружия и боеприпасов. Санкции этих статей грозят лишением свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее на выезде с оккупированной территории Донбасса с огромным арсеналом был задержан Владимир Рубан.

Позже в СБУ заявили, что оружие предполагалось использовать в кровавых терактах в центре столицы и других городов Украины.