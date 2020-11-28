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СБУ разоблачила схему "списания" запчастей к вертолету почти на 5 млн грн (фото)

28 ноября, 14:54

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ

Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию должностные лица одного из государственных авиапредприятий на Тернопольщине.

Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2.

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"Чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование", – отмечают в СБУ.

По имеющейся информации, поскольку некоторые элементы оборудования были в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсного восстановления.

Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 млн грн. Сотрудники СБУ блокировали их продажу авиакомпаниям.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, стражи порядка провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила незаконные поставки керамики в Крым.

Также напомним, СБУ разоблачила незаконные поставки продуктов на Донбасс.

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СБУ поставки вертолет запчасти
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