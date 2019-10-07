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СБУ разоблачила таможенника: ежемесячно наносил бюджету миллионный ущерб

7 октября, 14:17

По данным спецслужбы, чиновник входил в организованную группировку

В СБУ разоблачили таможенника, входившего в огранизованную группировку

В СБУ разоблачили таможенника, входившего в огранизованную группировку / Фото: СБУ

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали таможенного чиновника, который входил в организованную группировку, наладившую нелегальный ввоз импортной сельхозпродукции без уплаты таможенных платежей.

Оперативники СБУ выяснили, что к противоправной деятельности были привлечены более 15 коммерсантов. По предварительным оценкам, из-за их деятельности государственный бюджет ежемесячно недополучал более миллиона гривен, сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Чиновника таможни задержали недалеко от места его работы во время получения почти 20 тысяч гривен от брокера одной из таможенно-брокерских структур за помощь во ввозе новой партии нелегальной продукции.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантов производства было изъято 10 тысяч долларов, а также документация и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Было открыто уголовное производство по статьям "уклонение от уплаты налогов" и "злоупотребление властью или служебным положением", следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, сообщалось, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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СБУ таможня таможенник черниговская область

Источник: Сегодня

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