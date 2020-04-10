СБУ взялась проверять чиновников в Николаевской области, где фиксируют отсутствие коронавируса

Чиновники Николаевской ОГА не приняли реальных мер для приобретения медоборудования

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для противодействия распространению коронавируса в регионе.

"Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета", – говорится в сообщении пресс-центр СБ Украины. Речь идет о приобретении медоборудования и дополнительном финансировании здравоохранения.

По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения коронавирусной инфекции.

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"Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность – Ред.). Продолжается досудебное следствие", – говорится в сообщении.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что в Николаевской области не могут найти коронавирус.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что причина отсутствия подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Николаевской области может быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

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