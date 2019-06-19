СБУ задержала в Антимонопольном комитете руководителя "Полтавабудцентра"

Ему вменяют тендерные сговоры

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

Сегодня, 19 июня, в помещении Антимонопольного комитета сотрудники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна.

Как передают Наші гроші, задержание состоялось в день, когда Временная административная коллегия АМКУ наложила 15, 6 млн гривен штрафа на ООО "Полтавабудцентр" и ООО "СК "Дорлидер" за искажение результатов 17 тендеров Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

Задержание А.Амирханяна.Фото: Никвести.

Антимонопольный комитет Украины установил:

— Обе фирмы пользовались услугами одного человека для подготовки сметной документации руководителем тендерного отдела одной компании была дочь основателя другой;

— Использовали одну и ту же материально-техническую базу;

— Имели постоянные хозяйственные отношения между собой – выступали в качестве заказчика и подрядчика;

— Оказывали финансовую помощь и займы друг другу и связанной компании;

— Нанимали на работу одних и тех же лиц, иногда одновременно;

— Использовали один и тот же IP-адрес.

По данным "Прозорро", упомянутые компании разыграли не 17, а 21 тендер, по результатам которых в 2017 году были подписаны договоры совокупной стоимостью 58,24 млн грн, пишет Мост.

Также известно, что в ходе проведенного ГНИ обыска в офисе "Дорлидера" были выявлены печать и штамп "Полтавабудцентра".

Как сообщалось, СБУ задержала экс-главаря боевиков "ДНР".

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали криминального авторитета.

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