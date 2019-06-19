СБУ задержала в Антимонопольном комитете руководителя "Полтавабудцентра"
Ему вменяют тендерные сговоры
Сегодня, 19 июня, в помещении Антимонопольного комитета сотрудники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна.
Как передают Наші гроші, задержание состоялось в день, когда Временная административная коллегия АМКУ наложила 15, 6 млн гривен штрафа на ООО "Полтавабудцентр" и ООО "СК "Дорлидер" за искажение результатов 17 тендеров Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.
Задержание А.Амирханяна.Фото: Никвести.
Антимонопольный комитет Украины установил:
— Обе фирмы пользовались услугами одного человека для подготовки сметной документации руководителем тендерного отдела одной компании была дочь основателя другой;
— Использовали одну и ту же материально-техническую базу;
— Имели постоянные хозяйственные отношения между собой – выступали в качестве заказчика и подрядчика;
— Оказывали финансовую помощь и займы друг другу и связанной компании;
— Нанимали на работу одних и тех же лиц, иногда одновременно;
— Использовали один и тот же IP-адрес.
По данным "Прозорро", упомянутые компании разыграли не 17, а 21 тендер, по результатам которых в 2017 году были подписаны договоры совокупной стоимостью 58,24 млн грн, пишет Мост.
Также известно, что в ходе проведенного ГНИ обыска в офисе "Дорлидера" были выявлены печать и штамп "Полтавабудцентра".
Как сообщалось, СБУ задержала экс-главаря боевиков "ДНР".
Также мы сообщали, что в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали криминального авторитета.
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