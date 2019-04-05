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СБУ задержала группировку рецидивистов-наркоторговцев: фото

Сегодня, 15:49

Цена изъятого зелья на черном рынке составляет более 500 тысяч гривен

Скриншот
Скриншот.
СБУ задержала группировку рецидивистов-наркоторговцев: фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7c/fe0/5c9b7cfe01689.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7c/fe0/5c9b7cfe01689.jpg Другие регионы Цена изъятого зелья на черном рынке составляет более 500 тысяч гривен

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона в нескольких областях страны.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, в состав группировки входили люди, неоднократно судимые за торговлю наркотиками. Главарем дельцов был гражданин соседней страны, который находится в розыске.

В СБУ уточнили, что наркотик злоумышленники получали из Приднестровья, расфасовывали его, а потом продавали на территории Николаевской и Одесской областей через так называемые "закладки".

Сотрудники спецслужбы задержали шестерых участников группировки, в том числе ее главаря, в момент сбыта очередной партии метадона. Также были проведены обыски, в ходе которых изъяли более 150 фасованных закладок, полкилограмма наркотика и значительный объем прекурсоров для их изготовления. Цена изъятого на черном рынке составляет около 500 тысяч гривен.

Напомним, сегодня ночью оперативники задержали активного члена группы контрабандистов. В автомобиле у мужчины полицейские обнаружили и изъяли 100 кг героина, которые были тщательно скрыты.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


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Тег СБУ, наркотики, николаевская область, одесская область, метадон , наркотик

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