СБУ задержала киевлянина, торговавшего иностранным оружием

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали торговца огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как выяснили в спецслужбе, незаконный сбыт стрелкового оружия, в том числе иностранного производства, организовал киевлянин, предлагавший свои "услуги" в разных регионах Украины. Своих клиентов он подыскивал на специализированных форумах в сети. В частности, СБУ задокументировала продажу двух пистолет-пулеметов "Скорпион" и патронов к ним.











Злоумышленника задержали в Полтавской области во время продажи пистолета Grand Power, пистолет-пулемета "Скорпион" и тысячи патронов калибра 9 мм.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта дела были изъяты автомат Калашникова, пистолет неустановленного образца, запчасти к огнестрельному оружию и патроны различного калибра.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления "несанкционированный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления источников поступления оружия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее в Запорожье ликвидировали деятельность преступной группировки, которая занималась поставкой и сбытом огнестрельного оружия на заказ.

А ранее на Прикарпатье у жителя поселка Делятин Надвирнянского района работники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов.