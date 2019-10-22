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Сдавала пациентов в трудовое в рабство: заведующая психинтернатом "помогала" сыну-бизнесмену

22 октября, 19:10

Заведующей хозяйством психоневрологического интерната сообщили о подозрении

В Хмельницкой области заведующая хозяйством одного из психоневрологических интернатов регулярно предоставляла своему сыну, местному предпринимателю, по 5-10 пациентов для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ.

Во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там пяти пациентов интерната, которые в то время занимались пересеиванием зерна.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната на причастность к этому преступлению.

Ранее в Мелитополе Запорожской области полицейские задержали директора интерната, который сдавал своих воспитанников в трудовое рабство.

Ранее польские и украинские правоохранительные службы обнаружили в Великопольском воеводстве Польши подпольную фабрику по производству сигарет, на которой принуждали нелегально работать украинцев.

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полиция рабство интернаты психбольница хмельницкая область

Источник: Сегодня

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