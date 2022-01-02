Сделал замечание из-за петард. В Херсоне трое парней избили депутата (фото)

В Херсоне 1 января избили депутата горсовета от партии "Европейская солидарность" Игоря Осауленко. Это произошло на улице Академика Тарле.
Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета Иван Глухов в Facebook.
На мужчину напали после того, как он сделал замечание парням, которые бросали людям под ноги петарды.
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"Фракция "Европейской солидарности" в Херсонском горсовете требует объективного и своевременного расследования нападения на нашего коллегу депутата Игоря Осауленко, которого сегодня несколько часов назад избили трое неизвестных молодых людей в Херсоне на ул. А. Тарле за замечание из-за бросания под ноги петард", – написал он.
Политик подчеркнул, что фракция требует, чтобы полиция срочно приняла меры и расследовала нападение.
Кто такой Игорь Осауленко
- Пострадавший – депутат горсовета от партии "Европейская солидарность".
- Также Игорь Осауленко является волонтером, основателем и руководителем волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка".
- Он военный врач, участник боевых действий на востоке Украины.