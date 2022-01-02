Сделал замечание из-за петард. В Херсоне трое парней избили депутата (фото)

Неизвестные бросали людям под ноги петарды, и пострадавший пытался их остановить

В Херсоне в драке пострадал политик / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне 1 января избили депутата горсовета от партии "Европейская солидарность" Игоря Осауленко. Это произошло на улице Академика Тарле.

Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета Иван Глухов в Facebook.

Реклама

На мужчину напали после того, как он сделал замечание парням, которые бросали людям под ноги петарды.

Депутат пострадал от рук неизвестных / Фото: Facebook

"Фракция "Европейской солидарности" в Херсонском горсовете требует объективного и своевременного расследования нападения на нашего коллегу депутата Игоря Осауленко, которого сегодня несколько часов назад избили трое неизвестных молодых людей в Херсоне на ул. А. Тарле за замечание из-за бросания под ноги петард", – написал он.

Реклама

Политик подчеркнул, что фракция требует, чтобы полиция срочно приняла меры и расследовала нападение.

Кто такой Игорь Осауленко

Пострадавший – депутат горсовета от партии "Европейская солидарность".

Также Игорь Осауленко является волонтером, основателем и руководителем волонтерской общественной организации "Херсонская Чайка".

Он военный врач, участник боевых действий на востоке Украины.

Читайте также: