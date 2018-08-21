Сегодня стартует Сорочинская ярмарка: везут кареты и домовых

Торговать едут даже из Азии и Прибалтики, а местные сдают домики за тысячу

Сегодня в селе Великие Сорочинцы Полтавской области начинается знаменитая Сорочинская ярмарка, которая продлится до конца недели. Как рассказала "Сегодня" пресс-секретарь ярмарки Ольга Олешко, ожидается, что в этот раз свои товары представят около 3000 участников. По ее словам, часть товаров в этот раз будет из стран Азии и Прибалтики.

"К менеджерам сейчас не протолкнуться, участники прибывают и прибывают", — рассказала нам Олешко.

Как и в прошлые годы, в ассортименте будут одежда, продукты, товары для дома и декора, а также сельхозтехника. Продавцы на время торговли арендуют комнаты или даже целые дома в Великих Сорочинцах.

"В этом году цены несколько выше, чем в прошлом. Все дорожает, и жилье у нас — не исключение. Соседка рассказывала, что сдала свой домик за тысячу гривен", — рассказал нам бывший староста села Павел Полеков.

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По старой традиции ярмарки, в гости к продавцам и покупателям приедут знакомые персонажи: Николай Гоголь и Черт. Как выяснила "Сегодня", их сыграют актеры полтавского театра Богдан Чернявский и Александр Бородавка.

"Возможно, я буду ехать на лошадиной тройке", — рассказал нам "Гоголь" Богдан Чернявский.

Роль писателя, воспевшего Сорочинскую ярмарку, актер примерил на себя еще в 2000-х. И тогда знаменитые гоголевские усы у него были приклеенные.

"Как-то оставалось мне доехать метров 50 до того места, где я должен был встречать премьер-министра Украины. И тут ко мне подошел подвыпивший мужчина. Начал дергать и проверять, настоящие ли у меня волосы, нос и усы. Парик и нос выдержали, а вот приклеенные усы — нет. Они отклеились, и мне пришлось произносить свою речь, придерживая их. С тех пор я отказался от накладных усов — у меня теперь свои, родные!" — рассказал нам актер.

А Александр Бородавка роль Черта будет исполнять впервые.

"Буду на ярмарке в соответствующем костюме, сыграю в гоголевских сценках", — рассказал нам Александр.

Курьезных историй в разные годы на Сорочинцах хватало.

"Когда-то одни предприниматели на ярмарке распродали всю партию обуви и устроили продолжительное празднование по этому поводу, — вспоминает спикер полтавской облполиции Юрий Сулаев. — В итоге после этого гулянья торговцы решили навести порядок на своей точке и в костер вместе с мусором бросили коробку со всей выручкой...".

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Везут на продажу кареты и домовых

В разное время Сорочинцы привлекали гостей товарами, которые нечасто встретишь на обычных базарах. Например, за последние годы здесь пытались продать карету за 500 тыс. грн, причем оборудованную габаритными огнями. Один из народных мастеров, житель Ровенской области, привозил на продажу дубовую ванну, за которую просил 300 тыс. гривен. Привозят на продажу всевозможные обереги для дома — сделанных из соломы и мешковины домовых, подковы, рушники.

Ремесленники предлагают посетителям своими руками изготовить на гончарном круге глиняную посуду или посетить мастер-класс по народной вышивке.

Впрочем, как рассказали организаторы выставки, за последние два года не обошлось и без конфликтов. По данным организаторов, на протяжении 2016—2017 годов на территории Миргородского района появились дельцы, которые под именем "Сорочинской ярмарки" проводят свои фестивали и требуют от посетителей немалые деньги.