Сегодня второй тур выборов мэра в Черновцах

За голоса избирателей будут бороться Роман Кличук и Виталий Михайлишин

Сегодня в Черновцах состоится второй тур местных выборов. Жители областного центра будут выбирать мэра города.

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Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Во второй тур прошли Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии "Команда Михайлишина").

В первом туре 25 октября Кличук набрал 27,29 % голосов избирателей, Виталий Михайлишин — 21,33 %.

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Участие во втором туре выборов мэра смогут принять более 185,5 тысяч избирателей на 115 участках. Результаты голосования должны быть обнародованы до 4 декабря 2020 года включительно.

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Напомним, в ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе надлежащей организации и проведению голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

Кроме того, явка во втором туре выборов городских голов в 11 украинских городах, который состоялся в воскресенье, 22 ноября, составила 29,53%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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