Село в Черниговской области признали очагом коронавируса: появились подробности

Руководство ОГА назвало четыре главных шага в борьбе с распространением коронавируса

В Черниговской области село Старая Басань в Бобровицком районе признали очагом коронавируса – там обнаружили COVID-19 у местного жителя.

В областной государственной администрации провели заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с главой ОГА Андреем Прокопенко, который принял соответствующие решения.

Пациент, инфицированный коронавирусом был госпитализирован в инфекционное отделение Козелецкой районной больницы, и ПЦР-тестирование подтвердило его диагноз.

"Козелецкая ЦРБ имеет необходимое материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение. Медперсонал, который доставил больного в больницу, действовал согласно протоколам и был в защитных костюмах. Эпидемиологи оперативно установили первый круг контактных лиц, сейчас их девять", - заявил Прокопенко.

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В ходе заседания штаба было решено предпринять четыре шага по борьбе с распространением инфекции.

Населенный пункт признали очагом вспышки инфекционного заболевания, а местным органам власти предписали установить на территории населенного пункта особый режим противоэпидемических мероприятий.

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"Местной власти совместно с полицией, спасателями, управлением здравоохранения и областным лабораторным центром информировать население об определении границ территории карантины, а также ввести профилактические, противоэпидемические и другие меры, и определить перечень объектов, где необходимо провести дезинфекцию", – говорится в решении штаба.

Областному лабораторному центру совместно с Нацполицией предписано контролировать пребывание на самоизоляции тех, кто контактировал с заболевшими.

Всем контактным лицам будет проведено ПЦР-тестирование, и уже проведено 36 исследований – 25 больным с пневмониями, двоим контактным лицам и пяти медицинским работникам мобильных бригад.

35 исследований дали негативные результаты, кроме мужчины из Старой Басани.

Напомним, ранее в Черниговской области два человека, у которых диагностировали коронавирус, сумели одолеть инфекцию.

Добавим, что в Украине появились новые схемы мошенничества, связанные с карантином. В частности, полицейские рассказали нам, что стали чаще выявлять факты продаж поддельных тестов на коронавирус. А в Нацбанке на днях заявили, что активизировались мошенники, выманивающие персональные данные под предлогом оказать "социальную помощь".

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