Село в Кировоградской области хочет сменить "прописку"

Местные жители жалуются на то, что им приходится преодолевать 80 километров до больницы и не только

Живут в Кировоградской области, где мужчина готов отдать свою усадьбу в селе в бесплатное пользование, а мечтают стать жителями Полтавщины. В поселке Власовка считают, что именно так будет гораздо удобнее для них. Мол, от Кировоградской области никакой выгоды нет. Еще и практически не граничат с территорией. К Полтавским депутатам уже направили обращение. Но возможно ли по закону изменить административные границы?

Поселок Власовка Кировоградской области – единственный населенный пункт области, расположенный на левом берегу Днепра. На карте видно, как длинным аппендиксом поселок врезается в Полтавскую область.

"Мои, лично, корова и два бычка ходят по полтавской земле", – говорит Мария Яковлева, жительница Власовки.

На Полтавщину власовцы едут на работу, учебу, к врачам и на закупки. В Кировоградском Светловодске, которому подчиняются, решают только бюрократические вопросы. Люди жалуются – это неудобно.

Единственная дорога, соединяющая Власовку с Кировоградщиной – это 14-тикилометровая дамба вдоль Кременчугской ГЭС. Остальная территория граничит с селами Полтавщины и омывается Днепром.

Любовь Жарикова, начальница земельного отдела Власовского поселкового совета показывает карту.

"И эти ориентировочно 400 метров – это граница с Кировоградской областью", – говорит она.

Более половины века назад Власовку, которая была полтавской территорией, присоединили к Кировоградской области.

"Это был указ Президии верховной, еще первого апреля 1963 года, передать поселок городского типа Власовка в состав Кировоградской области", – говорит она.

С тех пор местные говорят, что мечтают вернуться.

"Будет лучше, потому что Кропивницкий ничего не делает для Власовки. Только налоги берут. Уже сколько лет", – утверждает Дмитрий Фурманский, житель Власовки.

В конце девяностых даже провели референдум. За присоединение к соседней области проголосовали 97 процентов избирателей восьмитысячной громады. Однако ничего не поменялось. Теперь, считают в поселковом совете, присоединиться к Полтавщине смогут в рамках децентрализации. Ведь по перспективным планам Кировоградской области ближайшая больница будет за 80 километров отсюда.

"Нашим людям надо поехать в Светловодск, а из него – в Александрию. Это 80 километров, чтобы получить медицинскую помощь. Госпитальный округ в Кременчуге – это 8 километров. Рядом", – говорит Анатолий Бабаченко, Власовский сельский голова.

Поселковые чиновники уже направляли письма в Полтавский облсовет, просили присоединиться. Инициативу на сессии поддержали. Но по закону она не имеет юридической силы, уверен глава Кировоградщины.

"Это все давно уже урегулировано законодательно и мы знаем, что Власовка относится к территории Кировоградской области и является единицей административной, которая подчиняется городскому совету. Такие изменения можно делать только через изменения в Конституцию", объясняет Андрей Баллона, председатель Кировоградской облгосадминистрации.

Поэтому единственный выход сейчас – увеличить финансирование поселка и улучшить социальные условия для людей в обществе. Этим областные чиновники пообещали заняться уже в этом году.

Ранее мы писали о селе, через которое прошла граница двух областей. 75 лет назад его пополам разделили – Запорожская и Херсонская – и с тех пор это Розовка и Сокологорное. Когда началось объединение территориальных громад, Сокологорное и Розовка планировали снова быть вместе. Но по закону это невозможно, потому села – в разных областях.

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