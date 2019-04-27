Село в Полтавской области атакуют змеи

Уничтожать пресмыкающихся нельзя, потому что большинство из них находится в Красной книге

Ежегодно в Полтавской области происходит атака змей. Крестьяне замазывают дыры в стенах, чтобы змеи не залезали в дома. Но такие случаи уже не удивляют, потому что пресмыкающиеся здесь — повсюду. Однажды змея упала почтальону на руку, а в прошлом году — одной женщине на шею.

Много пресмыкающихся – в подвалах административных зданий. Днем они выползают из всех щелей погреться на солнышке. Например, на заднем дворе дома культуры в хорошую погоду их десятки. Это в основном ужи, однако, из пресмыкающихся, которые облюбовали Лукомье, встречаются и ядовитые гадюки. В селе — десятки покусанных ядовитыми змеями.





В Лукомье змеи жили всегда, рассказывает сельский председатель Виктор Хорошко. Но за последние пять лет их стало сильно много, ведь население в селе уменьшается, а условия для обитания змей улучшаются, ведь стало меньше шума.

Местные писали везде и просили защиты от змей. Но до сих пор никто не знает, как помочь. Уничтожать пресмыкающихся нельзя, потому что большинство из них находится в Красной книге. Ученые предлагают их отловить и отселить, но признаются, что это — дело не одного дня.

Местные жители надеются, что ученые возьмутся за дело как можно быстрее. Летом змеи переползут на болота, но вернутся уже осенью на улице и в дома Лукомья.

При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.

Не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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