Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Селяне выступили против создания нацпарка "Каменная Сечь" в Херсонской области

1 мая, 18:32

Местные жители считают, что им запретят пользоваться землей


Жители сел в Херсонской области выступили против создания национального парка "Каменская Сечь" на правобережье Днепра. Люди считают, у них забирают паи и пастбища. Чиновники уверяют: земли – государственные.

С созданием нацпарка вся береговая территория Новорайской ОТГ отходит к природно-заповедному фонду. Жители шести сел общины против, потому что считают, закон им не позволит ловить рыбу, выпасать скот и брать днепровскую воду для полива. Некоторые жители даже думают о переезде.

Профессор Иван Моисеенко утверждает, что опасения людей напрасны. Именно он готовил с другими учеными обоснования необходимости создать нацпарк. Уверяет, жизнь селян не изменится. Ведь хозяйственную деятельность ограничат только на одном гектаре с 12 тысяч.

В управлении экологии не понимают паники местных и утверждают, что на каждую часть земли или водной акватории они получили разрешения владельцев. И среди них этих жителей не было.

Община решила обжаловать указ Президента о создании нацпарка в Высшем административном суде.

Ранее мы сообщали, что депутаты Киеврады поддержали проект решения, согласно которому Труханов остров объявят ландшафтным заказником  местного значения.

Кроме этого, мы рассказывали, как выживает заповедник Качановка без госфинансирования на протяжении уже семи лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сельское хозяйство, заповедник, национальный парк

Вы сейчас просматриваете новость " Селяне выступили против создания нацпарка "Каменная Сечь" в Херсонской области". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровенской области произошел пожар в уникальном заповеднике

25 апреля, 12:55

Пламя охватило два гектара площади леса

Под Киевом вандалы разгромили забор музея-заповедника

21 апреля, 15:18

Дирекция музея сообщила, что несовершеннолетним без сопровождения взрослых ограничат вход на территорию

Названа максимальная субсидия для новых фермерских хозяйств в Украине

21 апреля, 06:50

Подробности сообщило Минагрополитики

Сколько аграрных расписок оформили украинцы: названа сумма

19 апреля, 09:02

Об итогах оформления этих документов сообщил Александр Бакуменко

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Обзор и опыт использования ASUS ZenBook UX510UW

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Невеста Джонни Деппа сбежала обратно в Петербург

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

В Китае внедряют вертикальную парковку автомобилей

Млечный путь резко вырос после столкновения с другой галактикой

«Милан» нашел замену Гаттузо

Боевые летчики в шоке от решения суда по сбитому Ил-76

10 звездных пар, которые странно смотрятся вместе

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Сегодня, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать