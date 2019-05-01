Селяне выступили против создания нацпарка "Каменная Сечь" в Херсонской области

Местные жители считают, что им запретят пользоваться землей

Жители сел в Херсонской области выступили против создания национального парка "Каменская Сечь" на правобережье Днепра. Люди считают, у них забирают паи и пастбища. Чиновники уверяют: земли – государственные.

С созданием нацпарка вся береговая территория Новорайской ОТГ отходит к природно-заповедному фонду. Жители шести сел общины против, потому что считают, закон им не позволит ловить рыбу, выпасать скот и брать днепровскую воду для полива. Некоторые жители даже думают о переезде.

Профессор Иван Моисеенко утверждает, что опасения людей напрасны. Именно он готовил с другими учеными обоснования необходимости создать нацпарк. Уверяет, жизнь селян не изменится. Ведь хозяйственную деятельность ограничат только на одном гектаре с 12 тысяч.

В управлении экологии не понимают паники местных и утверждают, что на каждую часть земли или водной акватории они получили разрешения владельцев. И среди них этих жителей не было.

Община решила обжаловать указ Президента о создании нацпарка в Высшем административном суде.

Ранее мы сообщали, что депутаты Киеврады поддержали проект решения, согласно которому Труханов остров объявят ландшафтным заказником местного значения.

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