Семь раз ударил ножом: под Винницей мужчина жестоко убил женщину на первом свидании (фото)

Злоумышленник ради конспирации лишился своей бороды и усы

Злоумышленником оказался 41-летний местный житель / Фото: коллаж "Сегодня"

В Винницкой области задержали мужчину, который жестоко убил малознакомую женщину – нанес семь ударов в область сердца и легких.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

"Тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли вчера в одной из квартир поселка городского типа Винницкого района. Погибшую цинично убили, путем нанесения около 7 ударов ножом в область сердца и легких", – говорится в сообщении.

Реклама

Злоумышленником оказался 41-летний местный житель. Он за несколько минут до преступления познакомился со своей жертвой. Во время совместного отдыха один на один в них возникла конфликтная ситуация – злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом и оставил умирать.

Мужчина выбросил окровавленную одежду, чтобы избежать ответственности. Более того, ради конспирации он лишился своей бороды и усов.

"Вещественные доказательства изъяты. Фигурант в содеянном признается, в данный время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщили в полиции.

Реклама

Фото: Департамент уголовного розыска

Ранее мы писали, что: