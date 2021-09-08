Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Семь раз ударил ножом: под Винницей мужчина жестоко убил женщину на первом свидании (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
8 сентября, 20:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Злоумышленник ради конспирации лишился своей бороды и усы
Злоумышленником оказался 41-летний местный житель / Фото: коллаж "Сегодня"
Злоумышленником оказался 41-летний местный житель / Фото: коллаж "Сегодня"

В Винницкой области задержали мужчину, который жестоко убил малознакомую женщину – нанес семь ударов в область сердца и легких.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

"Тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли вчера в одной из квартир поселка городского типа Винницкого района. Погибшую цинично убили, путем нанесения около 7 ударов ножом в область сердца и легких", – говорится в сообщении.

Реклама

Злоумышленником оказался 41-летний местный житель. Он за несколько минут до преступления познакомился со своей жертвой. Во время совместного отдыха один на один в них возникла конфликтная ситуация – злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом и оставил умирать.

Читайте также:

Мужчина выбросил окровавленную одежду, чтобы избежать ответственности. Более того, ради конспирации он лишился своей бороды и усов.

"Вещественные доказательства изъяты. Фигурант в содеянном признается, в данный время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщили в полиции.

Реклама

Фото: Департамент уголовного розыска
Фото: Департамент уголовного розыска

Ранее мы писали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
заводим будильник:
MET GALA

13 сентября

Чем будет удивлять бал
Первый кадр с Киану Ривзом из «Матрицы 4»
Идеи для отпуска
Что нужно знать перед тем, как отправиться в Мексику
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять