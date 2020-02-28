Семейный подряд: в Сумах есть депо, где почти все 479 работников – родичи и кумовья

Династии в пяти поколениях и только только-только формирующиеся семьи относятся к депо, как делу всей жизни

Депо с семейным подрядом. Едва ли не все работники здесь кумовья, братья, сваты или какие-то родственники. Журналисты новостей "Сегодня" нашли в Сумах семейное предприятие, где можно встретить целые династии работников в пяти поколениях.

Кристина Бойко уже более 11 лет за рулем троллейбуса. Вспоминает, как пришла в депо после обучения. Нашла здесь и работу, и своего Антона.

"Познакомились мы в депо, 11 лет назад. Я после учебы пришла сюда работать, а он уже здесь работал. Я первая его заметила", – вспоминает Кристина.

Служебный роман водителей троллейбуса перерос в любовь всей жизни: друг ко другу и к профессии.

"В детстве, когда у всех спрашивали, кем ты хочешь быть, то все говорили: президентом, космонавтом, а я уже тогда знал, что хочу быть водителем троллейбуса. Отец у меня проработал здесь 30 лет. В этом, наверное, и кайф профессии – в общении с людьми", – в свою очередь рассказывает Антон Бойко.

А вот больше всего родственников, которые одновременно работают на предприятии, в семье Королей.

Александр Король, руководитель службы подвижного состава:

"Я работаю, здесь работает мой родной брат, жена брата, будущий муж моей дочери. И вот Виктор Николаевич – мастер, то моя мама ему приходится крестной". В тренде Есть ли коронавирус в "Новых Санжарах": в СНБО сделали важное заявление

Все они на разных должностях: руководитель службы, мастер, художник, механики. Главное, говорят, соблюдать субординацию на работе.

"Мы можем после работы побеседовать на равных, а на работе… Работа есть работа", – отмечает Александр.

Посчитали что, вообще каждый второй в троллейбусном депо кум, сват, брат, муж или жена кому-то.

Виталий Однорог, директор троллейбусного предприятия:

"У нас 479 работников на предприятии. Более 30 семей и 5 династий, которые из поколения в поколение приходят к нам и работают".

От такого массового родство и работаешь лучше, уверяет руководитель предприятия. Потому что болеют за депо как за родное.

Напомним, ранее мы писали о том, как водитель и кондукторша из Харькова отпраздновали свадьбу в троллейбусе. Сначала новости "Сегодня" рассказывали о водителе из Харькова, которое сделал предложение любимой-кондукторше в присутствии пассажиров. Романтическое видео собрало тысячи просмотров в сети. А потом влюбленные поженились. На церемонию, естественно, выдвинулись на транспорте, который близок сердцу.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама