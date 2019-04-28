Семья соблазнилась низкой ценой на дом и пострадала от риелтора-афериста
От действий риелтора Виталия пострадали и соседи супругов Добринецких
Из дешевой рыбки - дешевая юшка: семья из Кропивницкого соблазнилась низкой ценой на дом. Правда, сделка имела два нюанса: дом без коммуникаций и земля под ним не оформлена. И риелтор за небольшую доплату обещал все исправить за две недели. Ждут – уже два месяца.
Всего 13 тысяч долларов за дом 50 квадратных метров. Супруги Добринецких не могли упустить такого шанса – ведь недорого. Договорились с риелтором. Виталий, так зовут агента по недвижимости – признался, что есть недостатки: во-первых, дом без коммуникаций, а во-вторых, документов на землю, где он стоит, нет. Однако, пообещал все уладить за дополнительные полторы тысячи долларов. Времени на это попросил две недели.
"Он написал нам расписку, что обязуется сделать там-то то-то. Мы, естественно, даем деньги в руки человеку ну и ждем. Часто звонили ему, спрашивали. – Как там, что там? - Все делается процесс идет, я там заплатил, там заявления написал", – делится Валентин Добринецкий, владелец дома.
Уже упаковали вещи – за неделю до переезда выяснили – газа, света и воды в доме нет до сих пор. Ни одного заявления риелтор Виталий коммунальным службам не подал. Начали расспрашивать о своем агенте и услышали негативные отзывы.
От действий риелтора Виталия пострадали и соседи супругов Добринецких. За разделение границ участка, переподключение коммуникаций и легализацию бытовых помещений заплатили тысячу долларов. Уже год ждут.
Стоит ли ждать обещанного клиентам – журналисты расспросили у того же риелтора. Он сказал, что недвижимость обычно продает по цене ниже рыночной, поэтому, мол, бывают форс-мажоры.
"Да, там были некоторым протяжки, но я не считаю, что например не подключение света сегодня или через две недели это принципиально. Изначально - это настолько демпинговый объект, что я считаю – на кое-что можно было закрыть глаза", – говорит он.
Добринецкие теперь сами ходят по кабинетам. Марина вынуждена собирать справки и разрешения с младенцем на руках. Потратили тысячу долларов. Жить семье негде. Проданную квартиру через несколько дней должны освободить.
"В очередях сидим, добиваемся, как-будто на жалость давим, потому что люди в шоке, когда мы заходим с маленьким ребенком и говорим о своей ситуации, просто за голову берутся", – рассказывает Марина Добринецкая, хозяйка дома
Чтобы не попасть впросак, юристы предупреждают: тщательно выбирайте риелтора, читайте отзывы, ищите бывших клиентов. Потому что судебные процессы по таким делам длятся годами.
"Количество обманутых людей, сумма влияет на дальнейшую санкцию наказания. Уберечься - это опять же социальные сети мониторить, выискивать тех или иных юридических лиц, имеющие определенную положительную репутацию и не вестись на то, что маловата цена скорость и так далее", – говорит Юрий Деркаченко, юрист.
Между тем, Добринецким после визита журналистов звонил риелтор Виталий. Говорят, заверил, что исправит ситуацию.
Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".
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