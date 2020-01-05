Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробности

Родители убитого Владимира Чебукина. Скриншот

Мать убитого в Каховке Владимира Чебукина рассказала новые подробности о деле убийства. Об этом сообщает hromadske.

По ее словам, у сожительницы был сын от Владимира, из-за которого будущий нападающий постоянно с ним ссорился. Также она уточнила, что общалась с семьей нападающего, а сын женщины и Владимира часто бывал у них дома.

"Он входил в тот дом, он там прожил 3,5 года, он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", – рассказала Елена.

Кроме того, мать отметила, что семья нападавшего приходила в реанимацию к Владимиру после инцидента.

"Владимир настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться", – сказала мать убитого.

Вместе с тем, по ее словам, в последнее время отношения между мужчинами ухудшились. Речь шла и том, что нападающий отсудит сына у Владимира.

"Он (Владимир. – Ред.) настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться (...) В ночь убийства выяснилось, что у них была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", – добавила она.

В свою очередь сестра погибшего Дарья рассказала о страшных последствиях расстрела . По ее словам, у Владимира "были пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половина вырезана".

Как сообщал сайт "Сегодня", после того, как в Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя , в городе начался стихийный митинг .

Все подробности в спецтеме Протесты в Каховке

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